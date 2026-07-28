В Москве автобус с пассажирами врезался в дерево, пострадали 17 человек

Отмечается, что авария произошла напротив больницы имени Юдина на улице Академика Миллионщикова. По данным канала, пострадали 17 человек, из них двое — младенцы.

В Москве автобус с пассажирами врезался в дерево, пострадали 17 человек. Об этом 28 июля сообщил «112».

Отмечается, что авария произошла напротив больницы имени Юдина на улице Академика Миллионщикова. По данным канала, пострадали 17 человек, из них двое — младенцы.

Предварительно, как выяснил «112», водителю автобуса стало плохо за рулем, после чего он потерял управление.

На месте заметили оперативные службы. Отмечается, что пострадавших госпитализировали.

Фото и видео: Telegram-канал «112».