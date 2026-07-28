В Госдуме предложили выделить стобалльникам отдельные места в вузах

Выпускникам, набравшим 100 баллов по каждому предмету ЕГЭ, предложили выделять отдельные бюджетные места в вузах. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, сообщает НСН. По словам депутата, такие результаты встречаются крайне редко, поэтому талантливых выпускников необходимо дополнительно поддерживать.

Выпускникам, набравшим 100 баллов по каждому предмету ЕГЭ, предложили выделять отдельные бюджетные места в вузах. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, сообщает НСН.

По словам депутата, такие результаты встречаются крайне редко, поэтому талантливых выпускников необходимо дополнительно поддерживать.

Кроме того, Смолин напомнил о ранее предложенной инициативе расширить возможности для победителей олимпиад.

По его мнению, они должны иметь право одновременно подавать документы в несколько вузов, а не выбирать только один, чтобы повысить свои шансы на поступление и распределяться с учетом конкурса.