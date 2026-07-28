В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нападение на медиков

Отмечается, что это заявление он сделал в связи с недавним инцидентом в Санкт-Петербурге, где в ходе дорожного конфликта мужчина открыл стрельбу по машине бригады скорой помощи из травматического пистолета. «Этот инцидент в очередной раз подтверждает, что ответственность за нападение на медиков должна быть ужесточена. За это выступает все медицинское сообщество. Поэтому считаю, что уже достаточно аргументов в пользу того, чтобы принять соответствующие изменения в законодательство», — сказал Леонов. Он также направил обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под особый контроль, подчеркнув, что виновный должен понести полную ответственность за свои действия.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой ужесточить ответственность за нападение на медицинских работников. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что это заявление он сделал в связи с недавним инцидентом в Санкт-Петербурге, где в ходе дорожного конфликта мужчина открыл стрельбу по машине бригады скорой помощи из травматического пистолета.

«Этот инцидент в очередной раз подтверждает, что ответственность за нападение на медиков должна быть ужесточена. За это выступает все медицинское сообщество. Поэтому считаю, что уже достаточно аргументов в пользу того, чтобы принять соответствующие изменения в законодательство», — сказал Леонов.

Он также направил обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под особый контроль, подчеркнув, что виновный должен понести полную ответственность за свои действия.