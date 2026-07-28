В ГД предложили предоставлять услуги социальных нянь по России

В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне бесплатную услугу социальных нянь для семей с детьми до трех лет. Соответствующее обращение в адрес министра труда Антона Котякова направили депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают установить гарантию, которая предусматривает не менее 20 часов бесплатного кратковременного присмотра за ребенком в месяц для каждой семьи.

В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне бесплатную услугу социальных нянь для семей с детьми до трех лет. Соответствующее обращение в адрес министра труда Антона Котякова направили депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы предлагают установить гарантию, которая предусматривает не менее 20 часов бесплатного кратковременного присмотра за ребенком в месяц для каждой семьи.

Приоритет в получении социальной няни предлагают предоставить студенческим, многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами, родителям двойняшек и близнецов, семьям в трудной жизненной ситуации, а также тем, кто еще не получил место в яслях.