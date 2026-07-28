В центре Касимова заметили ласку

Животное заметили на площадке у Торгового корпуса № 1 в Касимове. На кадрах видно, как ласка заглядывает внутрь здания и убегает. «Локация привлекает не только людей, но и четвероногих посетителей. На днях здесь побывала ласка: очень торопилась, заглянула на несколько секунд и убежала восвояси», — отметили в сообщении.

В центре Касимова заметили ласку. Об этом сообщается в соцсетях.

Животное заметили на площадке у Торгового корпуса № 1 в Касимове. На кадрах видно, как ласка заглядывает внутрь здания и убегает.

«Локация привлекает не только людей, но и четвероногих посетителей. На днях здесь побывала ласка: очень торопилась, заглянула на несколько секунд и убежала восвояси», — отметили в сообщении.