В Белгородской области 19 человек пострадали при атаке БПЛА по автобусу

Утром в Шебекине украинский дрон атаковал гражданский рейсовый автобус. Пострадали 19 мирных жителей. 18 из них госпитализировали. 15 человек получили осколочные ранения. Еще у троих, по представительным данным Шуваева, акубаротравмы.

В Белгородской области 19 человек пострадали при атаке БПЛА по рейсовому автобусу. Об этом 28 июля сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, утром в Шебекине украинский дрон атаковал гражданский рейсовый автобус. Пострадали 19 мирных жителей. 18 из них госпитализировали. 15 человек получили осколочные ранения. Еще у троих, по представительным данным Шуваева, акубаротравмы.

Уточняется, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Шуваев добавил, что в результате атаки повреждены автобус, грузовик. Легковушка посечена осколками.

Фото: Telegram-канал врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева.