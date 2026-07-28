Скончалась заведующая Наумовского дома культуры Наталья Кочеткова

Женщины не стало 28 июля. В 1980 году Кочеткова начала свой профессиональный путь в качестве художественного руководителя Наумовского ДК, а в 1993 году стала его руководителем. Под её руководством Наумовский Дом культуры являлся победителем районного конкурса «Лучший сельский Дом культуры», также получал призовые места в областных конкурсах. Её воспитанники добивались высоких результатов на международных конкурсах. Прощание с ней состоится 30 июля в 12:00 в Наумовском Доме культуры.

Скончалась заведующая Наумовского дома культуры Наталья Кочеткова. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Женщины не стало 28 июля.

В 1980 году Кочеткова начала свой профессиональный путь в качестве художественного руководителя Наумовского ДК, а в 1993 году стала его руководителем. Под её руководством Наумовский Дом культуры являлся победителем районного конкурса «Лучший сельский Дом культуры», также получал призовые места в областных конкурсах. Её воспитанники добивались высоких результатов на международных конкурсах.

За свою профессиональную деятельность Наталья Юрьевна получила Почётную грамоту Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры и Почётную грамоту Министерства культуры Рязанской области, а также была награждена различными наградами муниципального уровня.

Прощание с ней состоится 30 июля в 12:00 в Наумовском Доме культуры.