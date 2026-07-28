СК ужесточит ответственность за преступления с использованием ИИ, VPN и прокси

Следственный комитет России разработал законопроект, который предполагает ужесточение уголовной ответственности за использование информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов при совершении преступлений. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».
Бастрыкин отметил, что в российском законодательстве уже существуют нормы, регулирующие применение программных средств для подключения к заблокированным ресурсам, если они используются для противоправных действий. Однако в УК РФ отсутствует универсальная норма, позволяющая усилить ответственность за любое использование ИКТ.
Глава СК подчеркнул, что законопроект не подразумевает механического ужесточения наказания за формальное использование технологий. Квалифицирующий признак будет применяться к тем преступлениям, где ИКТ и ИИ являются основными средствами достижения преступного результата или значительно увеличивают масштаб вреда, как это происходит в кибермошенничестве.