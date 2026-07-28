СК ужесточит ответственность за преступления с использованием ИИ, VPN и прокси

СК России разработал законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за использование информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN и прокси-серверов при совершении преступлений. Александр Бастрыкин отметил, что в законодательстве уже есть нормы, регулирующие использование программ для подключения к заблокированным ресурсам в случае противоправных действий. Однако в УК РФ отсутствует универсальная норма для усиления ответственности за любое использование ИКТ. Бастрыкин подчеркнул, что законопроект не подразумевает механического ужесточения наказания за формальное использование технологий.

Следственный комитет России разработал законопроект, который предполагает ужесточение уголовной ответственности за использование информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов при совершении преступлений. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».

Бастрыкин отметил, что в российском законодательстве уже существуют нормы, регулирующие применение программных средств для подключения к заблокированным ресурсам, если они используются для противоправных действий. Однако в УК РФ отсутствует универсальная норма, позволяющая усилить ответственность за любое использование ИКТ.

Глава СК подчеркнул, что законопроект не подразумевает механического ужесточения наказания за формальное использование технологий. Квалифицирующий признак будет применяться к тем преступлениям, где ИКТ и ИИ являются основными средствами достижения преступного результата или значительно увеличивают масштаб вреда, как это происходит в кибермошенничестве.