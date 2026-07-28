Рязанские врачи помогли 12-летнему пациенту с аномалией позвоночника

В детском неврологическом отделении ОКБ им. Н. А. Семашко он долго страдал от головокружений, потемнения в глазах и головных болей. После обследования врачи нашли причину — неполную аномалию Киммерли, которая связана с первым шейным позвонком. Медики отметили, что из-за этой аномалии у мальчика могла сдавливаться позвоночная артерия, что нарушало кровоток к мозгу и вызывало неприятные симптомы. Однако в данной случае хирургическое вмешательство не понадобилось. Врачи назначили ему медикаменты и физиотерапию. Уже во время лечения мальчику стало лучше.

В Рязани врачи помогли 12-летнему мальчику с редкой особенностью строения позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава по региону.

В детском неврологическом отделении ОКБ им. Н. А. Семашко он долго страдал от головокружений, потемнения в глазах и головных болей. После обследования врачи нашли причину — неполную аномалию Киммерли, которая связана с первым шейным позвонком.

Медики отметили, что из-за этой аномалии у мальчика могла сдавливаться позвоночная артерия, что нарушало кровоток к мозгу и вызывало неприятные симптомы.

Однако в данной случае хирургическое вмешательство не понадобилось. Врачи назначили ему медикаменты и физиотерапию. Уже во время лечения мальчику стало лучше.

В сообщении подчеркнули, что аномалия Киммерли встречается у каждого шестого человека, и многие даже не знают о ее наличии.