Рязанские школьники смогут посещать творческие уроки по «Пушкинской карте». Об этом сообщила министр культуры региона Екатерина Шуранова на заседании регправительства 28 июля.
Министр сообщила, что в Рязанской области в учреждениях культуры начнут проводить творческие уроки для школьников и студентов в рамках программы «Пушкинской карты».
Проект разработан на основе опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч респондентов, чтобы определить наиболее востребованный формат посещения культурных событий.
Мероприятия запланировали начать с 2027 года на базе четырех пилотных школ. Главная цель инициативы заключается в том, чтобы органично внедрить мероприятия по «Пушкинской карте» в учебный процесс. Детали программы представят педагогам в августе. Тогда же состоится презентация нового специализированного сайта с актуальной афишей событий.
Летом 2026 года регион занял третье место в Центральном федеральном округе и пятое место в стране по эффективности работы с программой. По словам Шурановой, в 2026 году израсходовано пока только 17% от установленного лимита. Это означает, что ресурсы для дальнейшей работы сохраняются: неиспользованные средства позволяют привлечь в учреждения культуры более 300 миллионов рублей.
Губернатор Павел Малков поручил организовать такие события, которые будут действительно интересны молодежи, избегая формального подхода.
Он поделился личными воспоминаниями о воспитательных экскурсиях, которые посещал вместе с классом в школьные годы:
«Чаще всего это была просто тоска смертная».