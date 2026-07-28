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Рязанские школьники смогут посещать творческие уроки по «Пушкинской карте»
Рязанские школьники смогут посещать творческие уроки по «Пушкинской карте». Об этом сообщила министр культуры региона Екатерина Шуранова на заседании регправительства 28 июля. Министр сообщила, что в Рязанской области в учреждениях культуры начнут проводить творческие уроки для школьников и студентов в рамках программы «Пушкинской карты». Проект разработан на основе опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч респондентов, чтобы определить наиболее востребованный формат посещения культурных событий.

Рязанские школьники смогут посещать творческие уроки по «Пушкинской карте». Об этом сообщила министр культуры региона Екатерина Шуранова на заседании регправительства 28 июля.

Министр сообщила, что в Рязанской области в учреждениях культуры начнут проводить творческие уроки для школьников и студентов в рамках программы «Пушкинской карты».

Проект разработан на основе опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч респондентов, чтобы определить наиболее востребованный формат посещения культурных событий.

Мероприятия запланировали начать с 2027 года на базе четырех пилотных школ. Главная цель инициативы заключается в том, чтобы органично внедрить мероприятия по «Пушкинской карте» в учебный процесс. Детали программы представят педагогам в августе. Тогда же состоится презентация нового специализированного сайта с актуальной афишей событий.

Летом 2026 года регион занял третье место в Центральном федеральном округе и пятое место в стране по эффективности работы с программой. По словам Шурановой, в 2026 году израсходовано пока только 17% от установленного лимита. Это означает, что ресурсы для дальнейшей работы сохраняются: неиспользованные средства позволяют привлечь в учреждения культуры более 300 миллионов рублей.

Губернатор Павел Малков поручил организовать такие события, которые будут действительно интересны молодежи, избегая формального подхода.

Он поделился личными воспоминаниями о воспитательных экскурсиях, которые посещал вместе с классом в школьные годы:

«Чаще всего это была просто тоска смертная».