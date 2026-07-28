Рязанцы пожаловались на заваленный мусором берег Оки
О проблеме они сообщили 28 июля в редакцию РЗН. инфо. Мусор заметили в Льговском сельском поселении в Рязанском округе. На кадрах видно, что на берегу реки оставили стеклянные и пластмассовые бутылки, пакеты, одноразовую посуду и другие отходы.
Рязанцы пожаловались на заваленный мусором берег Оки. О проблеме они сообщили 28 июля в редакцию РЗН. инфо.
Мусор заметили в Льговском сельском поселении в Рязанском округе. На кадрах видно, что на берегу реки оставили стеклянные и пластмассовые бутылки, пакеты, одноразовую посуду и другие отходы.
Фото: скриншот из «Яндекс Карт».