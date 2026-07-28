Рязанца избили до полусмерти и бросили умирать на улице

43-летнего мужчину, лежащего на тротуаре в коме, заметили прохожие. Они вызвали бригаду скорой. Отмечается, что на теле зафиксировали многочисленные ссадины, следы ударов и кровь. «Его бросили умирать… Не было потеряно ни минуты: оценка реакций, измерение давления, пульса, и уже через несколько минут с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами автомобиль быстро ехал в больницу. Сотрудники скорой заранее предупредили коллег о том, что везут тяжелого пациента. В операционной его уже ждали», — говорится в сообщении. По данным министерства, мужчина сейчас находится в стационаре.

Скорая спасла избитого до полусмерти рязанца. Об этом 28 июля сообщили в соцсетях регионального минздрава.

43-летнего мужчину, лежащего на тротуаре в коме, заметили прохожие. Они вызвали бригаду скорой. Отмечается, что на теле зафиксировали многочисленные ссадины, следы ударов и кровь.

«Его бросили умирать… Не было потеряно ни минуты: оценка реакций, измерение давления, пульса, и уже через несколько минут с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами автомобиль быстро ехал в больницу. Сотрудники скорой заранее предупредили коллег о том, что везут тяжелого пациента. В операционной его уже ждали», — говорится в сообщении.

По данным министерства, мужчина сейчас находится в стационаре.