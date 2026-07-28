Рядом с заправкой под Рязанью произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась утром 28 июля на Солотчинском шоссе, на перекрестке Варские — Поляны. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. У машин разбиты бамперы и повреждены капоты. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.

Рядом с заправкой в Рязанском округе произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась утром 28 июля на Солотчинском шоссе, на перекрестке Варские — Поляны. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. У машин разбиты бамперы и повреждены капоты.

Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.