Рядом с заправкой под Рязанью произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась утром 28 июля на Солотчинском шоссе, на перекрестке Варские — Поляны. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. У машин разбиты бамперы и повреждены капоты. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
Рядом с заправкой в Рязанском округе произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась утром 28 июля на Солотчинском шоссе, на перекрестке Варские — Поляны. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. У машин разбиты бамперы и повреждены капоты.
Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.