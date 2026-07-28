Российские войска нанесли удары по судну с грузами для ВСУ в Черном море

Российские войска утром 28 июля провели удары беспилотниками по судну типа «балкер», которое перевозило грузы для Вооруженных сил Украины, в северо-западной акватории Черного моря. Как сообщили в Минобороны РФ, также было поражено килекторное судно в порту Николаев. «Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа „балкер“, осуществлявшее доставку военных грузов. В порту Николаев поражено килекторное судно», — говорится в сообщении.