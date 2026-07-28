Путин назначил новых судей в Рязанской области
Соответствующий указ подписан в понедельник, 27 июля. Судьей Московского райсуда Рязани стал Денис Михайлов, Пронского райсуда — Наталья Волчкова, Рязанского райсуда — Ольга Баранович, Сасовского райсуда — Юлия Мещерякова, Спасского райсуда — Марина Кузнецова.
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Соответствующий указ подписан в понедельник, 27 июля.
Судьей Московского райсуда Рязани стал Денис Михайлов, Пронского райсуда — Наталья Волчкова, Рязанского райсуда — Ольга Баранович, Сасовского райсуда — Юлия Мещерякова, Спасского райсуда — Марина Кузнецова.