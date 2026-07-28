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Прорывные технологии и амбициозные планы: глобальные продажи OMODA и JAECOO достигли 379 110 автомобилей за полгода, 75 102 — только за июнь
Уже второй месяц подряд совокупные мировые продажи брендов OMODA и JAECOO преодолевают отметку в 75 тысяч автомобилей.

Уже второй месяц подряд совокупные мировые продажи брендов OMODA и JAECOO преодолевают отметку в 75 тысяч автомобилей. В июне 2026 года было реализовано 75 102 автомобиля — в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины проданных в июне кроссоверов пришлось на бренд JAECOO: покупатели приобрели 26 785 автомобилей JAECOO J6 и 20 890 — JAECOO J7.

Всего за первое полугодие OMODA и JAECOO реализовали на глобальном рынке суммарно 379 110 автомобилей. Компании демонстрировали стабильный рост на протяжении всех шести месяцев и уверенно двигаются к достижению стратегической цели — реализации одного миллиона автомобилей по итогам года.

Главным драйвером роста остаются модели на альтернативных источниках энергии. Доля электрокаров и гибридов превысила 70% от общего объема продаж OMODA и JAECOO. За месяц было реализовано 56 188 автомобилей — в 4,1 раза по сравнению с июнем 2025 года. Особой популярностью пользуется уникальная система супергибрида SHS, которая отличается высокой мощностью, низким расходом топлива и большим запасом хода.

Параллельно бренды расширяют внедрение интеллектуальных технологий. Система безопасности автономного вождения OMODA и JAECOO успешно прошла аудит по стандарту ООН (UN/ECE R171) и получила сертификат от Автомобильного управления Нидерландов (RDW). Это подтверждает соответствие процессов разработки, тестирования и производства систем помощи водителю строгим мировым стандартам безопасности.

Технология автоматической парковки SIVP (Super Intelligent Valet Parking — Суперинтеллектуальный Парковщик) сейчас проходит дорожные испытания в нескольких странах. Система позволяет автомобилю самостоятельно парковаться и подъезжать к водителю по вызову, справляясь со сложными погодными условиями и тесными парковочными местами. Запуск функции в ряде других стран запланирован на август. Важно отметить, что интеллектуальный парковщик не заменяет водителя полностью: при использовании функции необходимо сохранять контроль над автомобилем.

Развивая гибридные технологии, системы помощи водителю и современные цифровые интерфейсы, OMODA и JAECOO продолжают укреплять свои позиции на мировом рынке и предлагать покупателям новый взгляд на современную мобильность.

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