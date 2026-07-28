Под Рязанью установили новую дорожную камеру
Камера появилась у поворота на село Поляны на Солотчинском шоссе. «У поворота на заправку „Змей Горыныч“ в сторону Солотчи установили камеру! Почти в том месте, где и была», - отметили в посте.
Под Рязанью установили новую дорожную камеру. Об этом сообщается в соцсетях.
Камера появилась у поворота на село Поляны на Солотчинском шоссе.
«У поворота на заправку „Змей Горыныч“ в сторону Солотчи установили камеру! Почти в том месте, где и была», — отметили в посте.