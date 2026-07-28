Песков: террористическая угроза со стороны Киева должна быть уничтожена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что террористическую угрозу со стороны Киева необходимо предотвратить и окончательно уничтожить. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что террористическая активность Украины расширяется по всему миру, включая Ирак, что свидетельствует о востребованности успеха СВО. Песков также прокомментировал ситуацию с США, указав, что они не оставляли украинский трек, но у них появились более приоритетные проблемы. Кроме того, он высоко оценил решение компании Wildberries оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за атак Киева на склады, однако добавил, что пока не принималось никаких решений о поддержке Wildberries.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что террористическую угрозу со стороны Киева необходимо предотвратить и окончательно уничтожить. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что террористическая активность Украины расширяется по всему миру, включая Ирак, что свидетельствует о востребованности успеха СВО.

Песков также прокомментировал ситуацию с США, указав, что они не оставляли украинский трек, но у них появились более приоритетные проблемы.

Кроме того, он высоко оценил решение компании Wildberries оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за атак Киева на склады, однако добавил, что пока не принималось никаких решений о поддержке Wildberries.