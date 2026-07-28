Пересмотр утильсбора не станет частью предложений по развитию электротранспорта

Инициатива по пересмотру утильсбора не будет включена в пакет предложений для Госдумы, направленных на поддержку развития электротранспорта. Об этом сообщил Антон Зубков, исполнительный директор ассоциации «Цифровая энергетика», которая занималась подготовкой предложений, передает «
Зубков отметил, что хотя вопрос корректировки утильсбора обсуждался, ассоциация на текущем этапе сосредоточена на других инициативах. В числе этих инициатив — упрощение установки электрозарядных станций в многоквартирных домах и разработка дополнительных мер поддержки для электрического коммерческого транспорта, включая такси, каршеринг, курьерскую доставку и муниципальные автопарки.
По его словам, такие меры могут обеспечить базовую загрузку публичной зарядной инфраструктуры, повысить эффективность инвестиций в её создание и сформировать устойчивый спрос на услуги зарядки.
Ранее гендиректор «Росатом Сеть зарядных станций» Валерий Маркелов упоминал о возможном включении корректировки утильсбора в перечень предложений для Госдумы, а также о введении зеленых номеров для электромобилей и разрешении на движение для них по выделенным полосам.