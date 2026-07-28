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Пересмотр утильсбора не станет частью предложений по развитию электротранспорта
Инициатива по пересмотру утильсбора не будет включена в пакет предложений для Госдумы, направленных на поддержку развития электротранспорта. Об этом сообщил Антон Зубков, исполнительный директор ассоциации «Цифровая энергетика», которая занималась подготовкой предложений, передает «Ъ». Зубков отметил, что хотя вопрос корректировки утильсбора обсуждался, ассоциация на текущем этапе сосредоточена на других инициативах. В числе этих инициатив — упрощение установки электрозарядных станций в многоквартирных домах и разработка дополнительных мер поддержки для электрического коммерческого транспорта, включая такси, каршеринг, курьерскую доставку и муниципальные автопарки. По его словам, такие меры могут обеспечить базовую загрузку публичной зарядной инфраструктуры, повысить эффективность инвестиций в её создание и сформировать устойчивый спрос на услуги зарядки.

Инициатива по пересмотру утильсбора не будет включена в пакет предложений для Госдумы, направленных на поддержку развития электротранспорта. Об этом сообщил Антон Зубков, исполнительный директор ассоциации «Цифровая энергетика», которая занималась подготовкой предложений, передает «Ъ».

Зубков отметил, что хотя вопрос корректировки утильсбора обсуждался, ассоциация на текущем этапе сосредоточена на других инициативах. В числе этих инициатив — упрощение установки электрозарядных станций в многоквартирных домах и разработка дополнительных мер поддержки для электрического коммерческого транспорта, включая такси, каршеринг, курьерскую доставку и муниципальные автопарки.

По его словам, такие меры могут обеспечить базовую загрузку публичной зарядной инфраструктуры, повысить эффективность инвестиций в её создание и сформировать устойчивый спрос на услуги зарядки.

Ранее гендиректор «Росатом Сеть зарядных станций» Валерий Маркелов упоминал о возможном включении корректировки утильсбора в перечень предложений для Госдумы, а также о введении зеленых номеров для электромобилей и разрешении на движение для них по выделенным полосам.