Павел Малков: везде должны быть обеспечены условия для того, чтобы дети могли комфортно и безопасно добраться до школы или детского сада

Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства, которое он провел 28 июля. Губернатор обратил внимание на качество подготовки общеобразовательных учреждений и прилегающих к ним территорий к новому учебному году. По словам Павла Малкова, нужно организовать работу и, где необходимо, привести в порядок не только здания, но и окружающее пространство, включая тротуары, пешеходные переходы, зеленые зоны, а также уличное освещение. Глава региона дал соответствующие поручения руководителям регионального министерства образования и муниципалитетов.