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Павел Малков: везде должны быть обеспечены условия для того, чтобы дети могли комфортно и безопасно добраться до школы или детского сада
Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства, которое он провел 28 июля. Губернатор обратил внимание на качество подготовки общеобразовательных учреждений и прилегающих к ним территорий к новому учебному году. По словам Павла Малкова, нужно организовать работу и, где необходимо, привести в порядок не только здания, но и окружающее пространство, включая тротуары, пешеходные переходы, зеленые зоны, а также уличное освещение. Глава региона дал соответствующие поручения руководителям регионального министерства образования и муниципалитетов.

Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства, которое он провел 28 июля.

Губернатор обратил внимание на качество подготовки общеобразовательных учреждений и прилегающих к ним территорий к новому учебному году. По словам Павла Малкова, нужно организовать работу и, где необходимо, привести в порядок не только здания, но и окружающее пространство, включая тротуары, пешеходные переходы, зеленые зоны, а также уличное освещение. Глава региона дал соответствующие поручения руководителям регионального министерства образования и муниципалитетов.

«Скоро начнется новый учебный год. В регионе сейчас идет масштабное обновление школ, работаем по федеральной госпрограмме модернизации учебных заведений национального проекта „Молодежь и дети“. Проводим комплексный ремонт, косметический во многих учреждениях. Необходимо не только приводить в порядок здания и учебные кабинеты, но и все прилегающие территории, подъездные и пешеходные пути. На все нужно обращать внимание. Везде должны быть обеспечены все условия для того, чтобы дети могли комфортно и безопасно добраться до школы или детского сада», — сказал Павел Малков.

По словам главы региона, также необходимо обратить внимание на состояние близлежащих остановок общественного транспорта, предусмотреть рядом с образовательными учреждениями удобные парковки для велосипедов и самокатов, места временной остановки автомобилей для высадки пассажиров.