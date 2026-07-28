Павел Малков: продолжаем обновлять дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Губернатор отметил, что за три года приведено в порядок почти 600 км региональных дорог, в плане на этот год — еще 110 км. На нескольких объектах работы уже завершены. Например, обновлено почти 12 км дороги между селами Яблонево и Чижово в Кораблинском округе. Ремонт закончен на несколько недель раньше, чем планировалось. Также с опережением сроков приведен в порядок участок, ведущий от трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» к селу Погореловка Ухоловского округа. «Продолжаем обновлять дороги по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Строительный сезон в самом разгаре. Ремонтируем школьные маршруты, местные дороги и участки, ведущие к соцобъектам. Каждая дорога должна быть сделана качественно и служить долгие годы. Регулярно проверяем объекты, контролируем качество материалов и ход работ вместе с депутатами и жителями», — прокомментировал Павел Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работе, которая проводится в регионе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил, что за три года приведено в порядок почти 600 км региональных дорог, в плане на этот год — еще 110 км. На нескольких объектах работы уже завершены. Например, обновлено почти 12 км дороги между селами Яблонево и Чижово в Кораблинском округе. Ремонт закончен на несколько недель раньше, чем планировалось. Также с опережением сроков приведен в порядок участок, ведущий от трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» к селу Погореловка Ухоловского округа.

«Продолжаем обновлять дороги по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Строительный сезон в самом разгаре. Ремонтируем школьные маршруты, местные дороги и участки, ведущие к соцобъектам. Каждая дорога должна быть сделана качественно и служить долгие годы. Регулярно проверяем объекты, контролируем качество материалов и ход работ вместе с депутатами и жителями», — прокомментировал Павел Малков.