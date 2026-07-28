Павел Малков: Новый жилой комплекс — это пример того, какими должны быть современные сельские территории

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на торжественном открытии жилого комплекса в деревне Семено-Никольское Рязанского округа, построенного в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В церемонии приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевёлкина, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, глава Рязанского муниципального округа Дмитрий Хотенцев, генеральный директор ООО «Русская Аграрная Группа» Юрий Сандин, работники агропромышленного комплекса муниципалитета.

Новый жилой комплекс — это пример того, какими должны быть современные сельские территории. Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на торжественном открытии жилого комплекса в деревне Семено-Никольское Рязанского округа, построенного в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе облправительства.

В церемонии приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевёлкина, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, глава Рязанского муниципального округа Дмитрий Хотенцев, генеральный директор ООО «Русская Аграрная Группа» Юрий Сандин, работники агропромышленного комплекса муниципалитета.

Малоэтажный жилой комплекс построен в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке ООО «Русская Аграрная Группа». Общая стоимость проекта превысила 264 млн рублей, на его реализацию были направлены средства из федерального, областного и местного бюджетов, а также средства инвестора. Построены 20 индивидуальных жилых домов общей площадью 1899 кв. м, а также сети газо-, электро- и водоснабжения, включая станцию водоподготовки. Во всех домах выполнена внутренняя отделка помещений, они оснащены мебелью и бытовой техникой кухни. У каждого дома есть приусадебный участок площадью порядка 15 соток. В новом поселке обустроена улично-дорожная сеть, проведено благоустройство.

В планах — строительство спортивной и детской площадок. В жилом комплексе будут проживать работники сельскохозяйственных предприятий ООО «Русской Аграрной Группы», один из домов предусмотрен для работника социальной сферы.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что открытие нового жилого комплекса является важным событием для региона. Он поблагодарил за поддержку Минсельхоз России и компанию «Русская Аграрная Группа». «Наши аграрии каждый год ставят исторические рекорды, добиваются очень серьезных показателей, двигают сельское хозяйство вперед. И один из наших приоритетов в развитии АПК — это создание достойных условий жизни для работников. Новый жилой комплекс — это пример того, каким должно быть современное село», — сказал Павел Малков.

По словам губернатора, в целом за время реализации в Рязанской области федеральной программы комплексного развития сельских территорий более трехсот семей улучшили свои жилищные условия. Благоустроено 56 общественных пространств. Построено и модернизировано 42 социальных и инженерных объекта. Это школы, детские сады, клубы, спортплощадки, дороги и многое другое. И эта работа продолжается.

В настоящее время «Русская Аграрная Группа» реализует самый крупный такой проект в регионе. Кроме комплекса из 20 домов в д. Семено-Никольское, компания в текущем году завершила еще два новых поселка: на 30 домов в селе Октябрьское Пронского округа и на 30 — в поселке Сараи.

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевёлкина отметила: «Комплексное развитие сельских территорий — важная государственная программа, которая активно развивается. Одна из самых востребованных мер — строительство жилья в найм. Сегодня аграрии могут получить ключи от таких домов, а через десять лет — оформить их в собственность. Это один из лучших примеров того, как объединение усилий региона, бизнеса и государства позволяет добиваться таких результатов».

В рамках церемонии семьям работников сельхозпредприятий были вручены ключи от новых домов. Губернатор Рязанской области Павел Малков и заместитель Министра сельского хозяйства России Ксения Шевёлкина пообщались с аграриями, осмотрели дома и благоустроенную территорию жилого комплекса.