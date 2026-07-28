Павел Малков: Мероприятия, организованные учреждениями культуры по Пушкинской карте, должны быть действительно интересны молодежи

Губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства поинтересовался, какие меры принимаются в регионе по расширению возможностей «Пушкинской карты» — программы, которая реализуется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Министр культуры региона Екатерина Шуранова доложила о том, что в рамках поручения губернатора по обеспечению развития программы «Пушкинская карта» продолжается активная работа. В настоящее время разработан ряд дополнительных мер, которые позволят привлечь к участию в программе еще больше студенческой молодежи и школьников.

Губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства поинтересовался, какие меры принимаются в регионе по расширению возможностей «Пушкинской карты» — программы, которая реализуется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Министр культуры региона Екатерина Шуранова доложила о том, что в рамках поручения губернатора по обеспечению развития программы «Пушкинская карта» продолжается активная работа. В настоящее время разработан ряд дополнительных мер, которые позволят привлечь к участию в программе еще больше студенческой молодежи и школьников.

На базе Дома молодежи заработал клуб амбассадоров Пушкинской карты, которые занимаются продвижением программы, в том числе в соцсетях. Запущен партнерский проект совместно с радиостанцией ТКР-ФМ с участием известных деятелей культуры, медийной сферы. Одним из эффективных механизмов работы Екатерина Шуранова назвала тесное межведомственное взаимодействие: учреждений культуры, образования с муниципальными округами. Разработан пилотный проект, в рамках которого будут проводиться творческие уроки на базе учреждений культуры. В него вошли четыре 4 школы г. Рязани. Проект представят на августовском совещании педагогов, его реализация запланирована с января 2027 года.

Кроме того, совместно с обществом «Знание» для молодежи проводятся тематические лекции. Внедряются новые форматы работы с муниципальными учреждениями образования. Так, при поддержке бизнеса организуются доставки детей из отдаленных населенных пунктов в Рязань на представления в цирк. С сентября стартует проект «День по Пушке», который позволит рязанским театрам, музеям, библиотекам проводить выездные мероприятия в муниципалитетах региона. Екатерина Шуранова отметила постоянный рост пользователей Пушкинской карты. Рязанская область, по ее словам, на 3 месте в ЦФО по количеству оформленных карт. Тем не менее, установленный расходный лимит по программе потрачен пока только на 17%. Неиспользованные средства позволяют привлечь в учреждения культуры до конца года более 300 млн рублей.

Губернатор Павел Малков отметил, что развитие возможностей программы в регионе должно продолжаться на системной основе. «Вижу, прогресс есть. Надо организовывать такие мероприятия, чтобы они были действительно интересны молодежи, избегая формального подхода. Это касается каждого учреждения культуры, творческих занятий, экскурсий, которые будут там проходить в рамках школьного обучения, выездной работы в округах. Руководителям надо смотреть на свои учреждения глазами посетителей», — сказал глава региона. Губернатор также отметил, что нужно максимально эффективно использовать выделенные по программе средства.

По Пушкинской карте можно купить билеты на спектакли, концерты, в кинотеатры, музеи и на выставки по всей стране. Получить ее может любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет.