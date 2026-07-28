Оперативный штаб одобрил новые меры против кибермошенничества

Оперативный штаб правительства России одобрил новые меры по борьбе с кибермошенничеством. Как отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, эти меры помогут предотвратить использование сим-карт, банковских карт и учетных записей мошенниками, передает РИА Новости. Новые сценарии будут работать в рамках системы «Антифрод». Если оператор связи сообщит, что сим-картой завладел злоумышленник, то доступ к банковским услугам по этому номеру будет приостановлен на 24 часа. Григоренко отметил, что мошенники постоянно меняют свои схемы, поэтому система должна быть готова к изменениям. Для этого создан оперативный штаб, в который вошли представители различных ведомств, правоохранительных органов, Банка России и бизнеса. Также была сформирована рабочая группа, которая займется разработкой новых решений. В нее вошли представители госорганов и бизнеса, включая банки и мобильных операторов.

Оперативный штаб правительства России одобрил новые меры по борьбе с кибермошенничеством. Как отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, эти меры помогут предотвратить использование сим-карт, банковских карт и учетных записей мошенниками, передает РИА Новости.

Новые сценарии будут работать в рамках системы «Антифрод». Если оператор связи сообщит, что сим-картой завладел злоумышленник, то доступ к банковским услугам по этому номеру будет приостановлен на 24 часа.

Григоренко отметил, что мошенники постоянно меняют свои схемы, поэтому система должна быть готова к изменениям. Для этого создан оперативный штаб, в который вошли представители различных ведомств, правоохранительных органов, Банка России и бизнеса.

Также была сформирована рабочая группа, которая займется разработкой новых решений. В нее вошли представители госорганов и бизнеса, включая банки и мобильных операторов.