Очевидцы заметили труп у здания ДК в Рязани

Инцидент произошел днем 28 июля. Очевидцы заметили труп мужчина у здания ДК в центре Соколовки. «Рядом находились сотрудники полиции. Одет был в кепку, синюю футболку, камуфляжные брюки, рядом очки в темной оправе», — отметили в посте. Официальной информации о происшествии нет.