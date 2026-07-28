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На Лыбедском бульваре в Рязани создадут новые зоны отдыха
В Рязани продолжается обновление общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одним из главных объектов благоустройства стал Лыбедский бульвар. Сейчас работы продолжаются в районе улицы Маяковского. Строители восстанавливают входную группу стадиона «Спартак», ремонтируют лестницу и прокладывают новые дорожки. На обновленном участке появятся детская площадка с большой песочницей, качели, спортивная зона, площадка для выгула собак и небольшой искусственный водоем. Также там установят скамейки, модульный туалет, освещение и видеонаблюдение.

В Рязани продолжается обновление общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в горадминистрации.

Одним из главных объектов благоустройства стал Лыбедский бульвар.

Сейчас работы продолжаются в районе улицы Маяковского. Строители восстанавливают входную группу стадиона «Спартак», ремонтируют лестницу и прокладывают новые дорожки.

На обновленном участке появятся детская площадка с большой песочницей, качели, спортивная зона, площадка для выгула собак и небольшой искусственный водоем. Также там установят скамейки, модульный туалет, освещение и видеонаблюдение.

Кроме Лыбедского бульвара, работы ведутся в сквере у Дворца молодежи, Лесопарке, Центральном парке культуры и отдыха и парке у Черезовских прудов.