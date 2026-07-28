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На Лебяжинском карьере в Нижнем Тагиле школьница погибла под завалом песка
Трагедия произошла вечером 24 июля. По предварительным данным издания, отдыхающие подростки заметили трещину в грунте и начали бить по ней ногами. В этот момент к краю подошла 13-летняя девочка. Как выяснило Е1.RU, подруга предупредила ее, чтобы та отошла подальше, опасаясь обрушения.

На Лебяжинском карьере в Нижнем Тагиле школьница погибла под завалом песка. Об этом сообщает Е1.RU.

Трагедия произошла вечером 24 июля. По предварительным данным издания, отдыхающие подростки заметили трещину в грунте и начали бить по ней ногами. В этот момент к краю подошла 13-летняя девочка. Как выяснило Е1.RU, подруга предупредила ее, чтобы та отошла подальше, опасаясь обрушения.

«Внезапно карьер начал разваливаться, [девочка] упала в воду с десяти метров, ее завалило песком. Подростки стали кричать, многие кинулись на помощь», — сообщил очевидец изданию.

Отмечается, что после этого к карьеру приехали спасатели. Друзья погибшей 27 июля рассказали, что тело не смогли вытащить на берег.

Е1.RU уточнило, что недавно девочке исполнилось 13 лет. Она училась в шестом классе в одной из тагильских школ. На берегу карьера возвели стихийный мемориал — туда принесли мягкие игрушки, цветы.

Видео доступно по ссылке.

Фото: Е1.RU.