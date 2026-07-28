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Молодежный центр Рязанского приборного завода организовал для заводчан фотоквест
Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в тематическом фотоквесте, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности.

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в тематическом фотоквесте, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности.

В мероприятии принимали участие 49 заводчан, многие из которых разгадывали маршруты и схемы вместе с семьями.

В комплекте задания были карта центральной части Рязани, на которой были отмечены 16 локаций, шифр и фотоподсказка — набор из 16 фотографий с запечатленными на них элементами муралов.

Заводчане находили нужный элемент и соотносили его номер с обозначением точки на карте, внося данные в табличку с шифром, а также делали фото на локации, связанной с Днем семьи, любви и верности.

Ответом служили координаты финальной точки, где участники делали фото с определенным элементом и отправляли его организаторам.

Все участники успешно справились с задачей. По итогам мероприятия заводчане получили призы и дипломы, а посредством лототрона определили тройку суперпобедителей и пятерку победителей лотереи, получивших дополнительные призы.

«Участвую в фотоквесте не первый раз. В этом году перед нами поставили задачу найти муралы, которые находятся в самом центре города. К нашему удивлению, их оказалось немало. Прошли фотоквест на одном дыхании, получив возможность взглянуть на привычные места по-новому! Огромное спасибо организаторам мероприятия», — отметила участница фотоквеста Наталья Глаголева.

Молодежный центр АО «ГРПЗ» был создан в 2005 году. По его инициативе на заводе реализуются разноплановые общественно значимые проекты, проводятся научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.