Медведев заявил, что в проведении мобилизации в РФ нет необходимости

По словам Дмитрия Медведева, за первые шесть месяцев 2026 года контракт с Вооруженными силами РФ заключили около 200 тыс. человек, еще более 16 тыс. вступили в число добровольцев СВО. Он назвал «лживой провокацией со стороны врага» сообщения о возможной мобилизации перед выборами.

Медведев заявил, что в проведении мобилизации в РФ нет необходимости. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Дмитрия Медведева, за первые шесть месяцев 2026 года контракт с Вооруженными силами РФ заключили около 200 тыс. человек, еще более 16 тыс. вступили в число добровольцев СВО.

Он назвал «лживой провокацией со стороны врага» сообщения о возможной мобилизации перед выборами.