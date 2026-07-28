Губернатор Малков: в рамках национального проекта «Кадры» создаем в регионе молодежный кадровый центр

В ходе заседания шла речь о профориентационной работе с молодежью. Министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский сообщил о том, что в декабре откроется обновленный молодежный кадровый центр. По словам министра, учреждения такого уровня и масштаба в регионе еще не было. Центр оснастят современным оборудованием, в нем будут применяться самые передовые подходы и технологии для формирования индивидуального профессионального вектора каждого молодого человека, карьерного управления, в том числе с использованием ИИ. Кроме того, в муниципальных округах модернизируются 27 филиалов центра.

В рамках национального проекта «Кадры» создаем в регионе молодежный кадровый центр. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе заседания регионального правительства, которое состоялось 28 июля.

В ходе заседания шла речь о профориентационной работе с молодежью. Министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский сообщил о том, что в декабре откроется обновленный молодежный кадровый центр. По словам министра, учреждения такого уровня и масштаба в регионе еще не было. Центр оснастят современным оборудованием, в нем будут применяться самые передовые подходы и технологии для формирования индивидуального профессионального вектора каждого молодого человека, карьерного управления, в том числе с использованием ИИ. Кроме того, в муниципальных округах модернизируются 27 филиалов центра.

«Помогаем будущим специалистам выстраивать карьеру, причем задолго до окончания вуза или колледжа. Специально создаем в регионе молодежный кадровый центр», — подчеркнул Павел Малков.

Работа идет в рамках национального проекта «Кадры». Губернатор поручил заместителю председателя правительства Наталье Суворовой проработать предложения по интеграции молодежного кадрового центра в систему образования, а также обеспечить его эффективную работу.