Глава Шиловского района раскритиковал состояние центральной улицы поселка
Глава Шиловского района Сергей Стерликов раскритиковал состояние центральной улицы поселка после вечернего обхода. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. По словам чиновника, на улице он увидел разбросанный мусор, бурьян выше человеческого роста, неподметенные тротуары, сломанные лавочки и ямочный ремонт, выполненный лишь на отдельных участках. После осмотра Стерликов провел экстренное совещание с заместителем, сотрудниками администрации Шиловского городского поселения и руководителями коммунальных служб.
Глава Шиловского района Сергей Стерликов раскритиковал состояние центральной улицы поселка после вечернего обхода. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
По словам чиновника, на улице он увидел разбросанный мусор, бурьян выше человеческого роста, неподметенные тротуары, сломанные лавочки и ямочный ремонт, выполненный лишь на отдельных участках.
После осмотра Стерликов провел экстренное совещание с заместителем, сотрудниками администрации Шиловского городского поселения и руководителями коммунальных служб.
Для устранения всех нарушений установили сжатые сроки.
Фото: соцсети Сергея Стерликова.