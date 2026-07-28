Глава Шиловского района раскритиковал состояние центральной улицы поселка

Глава Шиловского района Сергей Стерликов раскритиковал состояние центральной улицы поселка после вечернего обхода. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. По словам чиновника, на улице он увидел разбросанный мусор, бурьян выше человеческого роста, неподметенные тротуары, сломанные лавочки и ямочный ремонт, выполненный лишь на отдельных участках. После осмотра Стерликов провел экстренное совещание с заместителем, сотрудниками администрации Шиловского городского поселения и руководителями коммунальных служб.

Глава Шиловского района Сергей Стерликов раскритиковал состояние центральной улицы поселка после вечернего обхода. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам чиновника, на улице он увидел разбросанный мусор, бурьян выше человеческого роста, неподметенные тротуары, сломанные лавочки и ямочный ремонт, выполненный лишь на отдельных участках.

После осмотра Стерликов провел экстренное совещание с заместителем, сотрудниками администрации Шиловского городского поселения и руководителями коммунальных служб.

Для устранения всех нарушений установили сжатые сроки.

Фото: соцсети Сергея Стерликова.