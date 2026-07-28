Два трактора и автогрейдер сгорели при пожаре в Рязанской области

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Известно, что пожар произошел 27 июля в 06:40 в деревне Вишневка Рязанского округа. Горели транспортные средства. Огонь тушили шесть человек и две единицы техники. Общая площадь пожара составила 25 м².

В Рязанской области сгорели два трактора и автогрейдер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Известно, что пожар произошел 27 июля в 06:40 в деревне Вишневка Рязанского округа. Горели транспортные средства.

Огонь тушили шесть человек и две единицы техники. Общая площадь пожара составила 25 м².