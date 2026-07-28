ЦБ повысил курс доллара до максимума с начала апреля

Банк России повысил официальные курсы основных иностранных валют на среду, 29 июля. Согласно данным регулятора, курс доллара вырос на 68 копеек — до 78,70 рубля. Это максимальное значение с 8 апреля, когда официальный курс составлял почти 78,75 рубля. Курс евро увеличился на 87 копеек — до 89,63 рубля, а юаня — на 7 копеек, до 11,59 рубля.

Банк России повысил официальные курсы основных иностранных валют на среду, 29 июля.

Согласно данным регулятора, курс доллара вырос на 68 копеек — до 78,70 рубля. Это максимальное значение с 8 апреля, когда официальный курс составлял почти 78,75 рубля.

Курс евро увеличился на 87 копеек — до 89,63 рубля, а юаня — на 7 копеек, до 11,59 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.