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Более 32 тысяч новых объектов подключили к электросетям «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
По итогам первого полугодия 2026 года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечили технологическое присоединение более 32 тысяч новых объектов общей мощностью 759 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По итогам первого полугодия 2026 года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечили технологическое присоединение более 32 тысяч новых объектов общей мощностью 759 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Россети Центр» выполнили более 16 тысяч договоров, обеспечив потребителям суммарную присоединенную мощность в объеме 375 МВт. В числе наиболее значимых проектов — подключение завода по производству алюминиевой тары в Воронежской области (7 МВт), а также первой очереди крупного жилого комплекса в Курской области (4,7 МВт) и предприятия агропромышленного комплекса в Липецкой области (4,8 МВт).

Еще более 16 тысяч объектов общей мощностью 384 МВт присоединили к электросетям специалисты «Россети Центр и Приволжье». Среди крупнейших — заводы в Рязанской области (5 МВт, 4,9 МВт), предприятия в Удмуртской Республике (4,2 МВт и 4 МВт), а также многофункциональный спортивный центр в Калужской области (0,55 МВт).

«Итоги первого полугодия 2026 года показывают, что „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ своевременно и в полном объеме отвечают на растущий запрос промышленности, жилищного строительства и социальной сферы на электроэнергию. Мы последовательно совершенствуем процессы технологического присоединения, чтобы обеспечить потребителям надежное электроснабжение, способствуя развитию экономики регионов, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.

Фото предоставили в ПАО «Россети Центр».