«Бойцовский клуб» и «Generation „П“» включили в перечень для маркировки

Российский книжный союз (РКС) расширил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Обновленный список опубликован на сайте организации. В перечень вошли романы Виктора Пелевина «Generation „П“» и «Чапаев и Пустота», произведения Чака Паланика «Бойцовский клуб», «Ссудный день» и «На затравку», а также повесть Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани».

Российский книжный союз (РКС) расширил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Обновленный список опубликован на сайте организации.

В перечень вошли романы Виктора Пелевина «Generation „П“» и «Чапаев и Пустота», произведения Чака Паланика «Бойцовский клуб», «Ссудный день» и «На затравку», а также повесть Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани».

Кроме того, маркировке подлежат «Американские боги» Нила Геймана, «Кристина» и сборник «Команда скелетов» Стивена Кинга, «Теллурия» Владимира Сорокина, «Американский психопат» Брета Истона Эллиса, «Реквием по мечте» Хьюберта Селби — младшего и «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн.

Также список пополнили произведения Жан-Кристофа Гранже, Франка Тилье, Ю Несбе, Донато Карризи и других авторов.