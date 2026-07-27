Злоумышленники начали внедрять фейковые QR-коды на вокзалах и в магазинах

Злоумышленники начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств, расклеивая фейковые стикеры в общественных местах. С ростом бесконтактных платежей мошенники нашли удобный способ кражи денег, заменяя настоящие QR-коды на поддельные, которые ведут на фальшивые страницы оплаты. Такие схемы часто применяются на вокзалах и аэропортах, где мошенники наклеивают фейковые QR-коды на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже на парковках. Эксперт отметил, что подобные действия также распространены в общественном транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах, а также в торговых центрах и магазинах. Мошенники, как правило, действуют вечером, незаметно наклеивая свои стикеры поверх настоящих QR-кодов.

Злоумышленники начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств, расклеивая фейковые стикеры в общественных местах. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, с ростом бесконтактных платежей мошенники нашли удобный способ кражи денег, заменяя настоящие QR-коды на поддельные, которые ведут на фальшивые страницы оплаты. Такие схемы часто применяются на вокзалах и аэропортах, где мошенники наклеивают фейковые QR-коды на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже на парковках.

Эксперт отметил, что подобные действия также распространены в общественном транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах, а также в торговых центрах и магазинах. Мошенники, как правило, действуют вечером, незаметно наклеивая свои стикеры поверх настоящих QR-кодов. Поддельные коды ведут на фишинговые страницы, где жертвы добровольно вводят данные своих банковских карт.

Щербаченко рекомендовал пользователям внимательно осматривать стикеры перед сканированием и быть настороже, если QR-код выглядит новым, кривым или наклеен поверх старого.