Жителя Рязанской области осудили в Иванове за организацию работы сим-бокса

Отмечается, что 25-летний молодой человек за вознаграждение организовывал функционирование сим-бокса, установленного в квартирах, снятых в Иванове и Ярославле. Устройство применялось для незаконного транзита телефонного трафика. В ходе следствия в одной из арендованных квартир правоохранительные органы обнаружили оборудование, а также более 250 сим-карт от разных операторов сотовой связи.

Жителя Рязанской области осудили в Иванове за организацию работы сим-бокса. Об этом сообщает « МК Иваново ».

Отмечается, что 25-летний молодой человек за вознаграждение организовывал функционирование сим-бокса, установленного в квартирах, снятых в Иванове и Ярославле. Устройство применялось для незаконного транзита телефонного трафика.

В ходе следствия в одной из арендованных квартир правоохранительные органы обнаружили оборудование, а также более 250 сим-карт от разных операторов сотовой связи.