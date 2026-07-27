Жителя Касимова отправили в колонию за долг по алиментам в 1,4 млн рублей

Касимовский районный суд признал виновным 51-летнего местного жителя в неоднократной неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. В суде установили, что мужчина на протяжении нескольких лет без уважительных причин не исполнял решение суда о выплате алиментов. В результате задолженность превысила 1,4 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя и наличия рецидива преступлений суд назначил мужчине 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Касимовский районный суд признал виновным 51-летнего местного жителя в неоднократной неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

В суде установили, что мужчина на протяжении нескольких лет без уважительных причин не исполнял решение суда о выплате алиментов. В результате задолженность превысила 1,4 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя и наличия рецидива преступлений суд назначил мужчине 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.