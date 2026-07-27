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Жители Кораблина пожаловались на разбитые дороги
Жители Кораблина пожаловались на состояние дороги на улице Зубковой. Пост появился в социальных сетях. По словам местных жителей, дорогу у дома № 50 уже давно не ремонтировали. Они утверждают, что после обращений в администрацию Кораблинского округа им советуют «еще потерпеть и подождать».

Жители Кораблина пожаловались на состояние дороги на улице Зубковой. Пост появился в социальных сетях.

По словам местных жителей, дорогу у дома № 50 уже давно не ремонтировали. Они утверждают, что после обращений в администрацию Кораблинского округа им советуют «еще потерпеть и подождать».

«Хоть бы лодку выдали для переправы», — написал автор публикации.

На опубликованных кадрах видны разбитая дорога, многочисленные лужи и грязь, из-за которых проезд и проход по улице затруднены.