Жители Кораблина пожаловались на разбитые дороги

Жители Кораблина пожаловались на состояние дороги на улице Зубковой. Пост появился в социальных сетях. По словам местных жителей, дорогу у дома № 50 уже давно не ремонтировали. Они утверждают, что после обращений в администрацию Кораблинского округа им советуют «еще потерпеть и подождать».

Жители Кораблина пожаловались на состояние дороги на улице Зубковой. Пост появился в социальных сетях.

По словам местных жителей, дорогу у дома № 50 уже давно не ремонтировали. Они утверждают, что после обращений в администрацию Кораблинского округа им советуют «еще потерпеть и подождать».

«Хоть бы лодку выдали для переправы», — написал автор публикации.

На опубликованных кадрах видны разбитая дорога, многочисленные лужи и грязь, из-за которых проезд и проход по улице затруднены.