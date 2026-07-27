Житель Рязанской области и москвичка арестованы за работу на мошенников

По данным полиции, 35-летний житель Рязанской области и его 43-летняя знакомая из Москвы откликнулись в мессенджере на объявление о «высокооплачиваемой работе с ежедневной оплатой». От анонимных кураторов они получили через службу доставки оборудование для пропуска трафика, которое установили в съемной квартире на Дубравной улице на северо-западе столицы. Подозреваемые подключили устройство к сети и обеспечивали его стабильную работу, что позволяло дистанционным мошенникам массово звонить россиянам с целью хищения денег.

В Москве задержаны двое подозреваемых в организации нелегального узла связи, который использовался телефонными мошенниками для обзвона граждан. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

По данным полиции, 35-летний житель Рязанской области и его 43-летняя знакомая из Москвы откликнулись в мессенджере на объявление о «высокооплачиваемой работе с ежедневной оплатой». От анонимных кураторов они получили через службу доставки оборудование для пропуска трафика, которое установили в съемной квартире на Дубравной улице на северо-западе столицы. Подозреваемые подключили устройство к сети и обеспечивали его стабильную работу, что позволяло дистанционным мошенникам массово звонить россиянам с целью хищения денег.

В ходе обыска сотрудники уголовного розыска и ФСБ изъяли более 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны и другие устройства, имеющие доказательственное значение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (неправомерное воздействие на средства хранения, обработки или передачи компьютерной информации, повлекшее тяжкие последствия). Мужчину заключили под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.