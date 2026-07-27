Зеленский заявил, что не употреблял кокаин с Макроном

Украинский президент опроверг слухи о том, что он употреблял наркотики с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Слухи о зависимости Зеленского появились в мае, когда его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда она заявила, что лично никогда не видела Зеленского употребляющим наркотики, однако слышала об этом от людей из его окружения. «Все эти люди говорят о кокаине», — отметила бывшая пресс-секретарь.

Зеленский заявил, что не употреблял кокаин с Макроном. Его цитируют «Ведомости».

Украинский президент опроверг слухи о том, что он употреблял наркотики с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Слухи о зависимости Зеленского появились в мае, когда его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда она заявила, что лично никогда не видела Зеленского употребляющим наркотики, однако слышала об этом от людей из его окружения.

«Все эти люди говорят о кокаине», — отметила бывшая пресс-секретарь.