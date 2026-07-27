За неделю рязанская скорая приняла около 3000 вызовов

С 20 по 26 июля диспетчеры городской станции скорой помощи приняли 2920 вызовов. Их них — 730 — экстренные, когда счёт идёт на минуты, 2190 — неотложные, когда помощь нужна срочно, но жизни ничего не угрожает.