В Совфеде заявили о необходимости введения уроков пользования ИИ с 1-го класса

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила о необходимости введения уроков культуры пользования искусственным интеллектом с первого класса. Об этом сообщили в «Парламентской газете».
Она подчеркнула, что никакие технологии не смогут заменить учителя и естественный интеллект. Гумерова отметила, что решения в области образования, медицины и других сферах всегда остаются за человеком.
Сенатор также указала на то, что современные школьники уже используют ИИ для выполнения домашних заданий, а студенты могут полагаться на него при написании дипломных работ. Поэтому важно с раннего возраста развивать у детей логическое мышление и творческие способности.
Гумерова добавила, что в будущем могут появиться ограничения в использовании технологий, но они не должны препятствовать развитию и укреплению технологического лидерства России.