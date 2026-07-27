В Совфеде заявили о необходимости введения уроков пользования ИИ с 1-го класса

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подчеркнула, что никакие технологии не смогут заменить учителя и естественный интеллект. Гумерова отметила, что решения в области образования, медицины и других сферах всегда остаются за человеком. Сенатор также указала на то, что современные школьники уже используют ИИ для выполнения домашних заданий, а студенты могут полагаться на него при написании дипломных работ. Поэтому важно с раннего возраста развивать у детей логическое мышление и творческие способности. Гумерова добавила, что в будущем могут появиться ограничения в использовании технологий, но они не должны препятствовать развитию и укреплению технологического лидерства России.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила о необходимости введения уроков культуры пользования искусственным интеллектом с первого класса. Об этом сообщили в «Парламентской газете».

Она подчеркнула, что никакие технологии не смогут заменить учителя и естественный интеллект. Гумерова отметила, что решения в области образования, медицины и других сферах всегда остаются за человеком.

Сенатор также указала на то, что современные школьники уже используют ИИ для выполнения домашних заданий, а студенты могут полагаться на него при написании дипломных работ. Поэтому важно с раннего возраста развивать у детей логическое мышление и творческие способности.

Гумерова добавила, что в будущем могут появиться ограничения в использовании технологий, но они не должны препятствовать развитию и укреплению технологического лидерства России.