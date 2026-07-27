В сквере около Рязанского кремля проведут работы по благоустройству

На выполнение работ по благоустройству сквера 26 Бакинских Комиссаров в Рязани выделили 7,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик должен демонтировать старое асфальтобетонное покрытие и уложить новое, вывезти мусор, отремонтировать тротуар, обустроить ливневые стоки, входные группы и места отдыха.
Кроме того, на территории появятся новые элементы освещения, малые архитектурные формы и камеры видеонаблюдения. После завершения строительных работ в сквере высадят газонную траву.
Работы завершат до 2 ноября 2026 года.
Заказчиком выступил Департамент благоустройства города.
Ранее сообщалось, что сквер около Рязанского кремля переименовали. Новое название зеленой зоны — «Сквер героев-чернобыльцев».