В Самарской области электричка смяла легковушку, есть погибшая
Трагедия произошла днем 25 июля на железнодорожном переезде, расположенном около станции Разъезд № 3 в Сызранском районе. По предварительным данным, столкнулись легковушка Haval и пригородный поезд. Водитель авто пострадал, женщина-пассажир погибла.
В Самарской области электричка смяла легковушку, есть погибшая. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Трагедия произошла днем 25 июля на железнодорожном переезде около станции Разъезд № 3 в Сызранском районе Самарской области. По предварительным данным, столкнулись легковушка Haval и пригородный поезд. Водитель авто пострадал, женщина-пассажир погибла.
Отмечается, что обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Фото: Приволжская транспортная прокуратура.