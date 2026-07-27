В Самарской области электричка смяла легковушку, есть погибшая

Трагедия произошла днем 25 июля на железнодорожном переезде, расположенном около станции Разъезд № 3 в Сызранском районе. По предварительным данным, столкнулись легковушка Haval и пригородный поезд. Водитель авто пострадал, женщина-пассажир погибла.