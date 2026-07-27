В Рязанской области заработала горячая линия по вопросам энтеровирусной инфекции

Жители Рязанской области смогут получить консультации по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Горячую линию с 27 июля по 7 августа проводит филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе. Обратиться на горячую линию можно с 9:00 до 15:00 по телефону: 8 (49156) 2-24-30.

Жители Рязанской области смогут получить консультации по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Горячую линию с 27 июля по 7 августа проводит филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе.

Специалисты ответят на вопросы, связанные с профилактикой заболевания, и дадут необходимые рекомендации.

Обратиться на горячую линию можно с 9:00 до 15:00 по телефону: 8 (49156) 2-24-30.