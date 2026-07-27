В Рязанской области за выходные остановили 15 пьяных водителей

За прошедшие выходные дни на дорогах Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 9926 нарушений правил дорожного движения. В ходе комплексных оперативно-профилактических мероприятий инспекторы остановили 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Еще 5 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем в отношении них составили административные материалы. Также выявили 2 случая повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.

За прошедшие выходные дни на дорогах Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 9926 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе комплексных оперативно-профилактических мероприятий инспекторы остановили 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Еще 5 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем в отношении них составили административные материалы. Также выявили 2 случая повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 18 нарушений, допущенных пешеходами, и 27 фактов управления транспортом без водительского удостоверения.

Среди других нарушений — 67 случаев, допущенных водителями грузового транспорта, 25 нарушений со стороны водителей мототранспорта и 110 фактов управления автомобилями с нарушением требований к тонировке.