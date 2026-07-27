В Рязанской области во время рейдов установили 14 миграционных нарушений

Полицейские провели внеплановые проверки. Они выезжали на объекты общественного питания, оптовой и розничной торговли, а также на предприятия, оказывающие гостиничные услуги. Всего установили 14 административных миграционных правонарушений, в том числе правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Также выявлены нарушения, связанные с представлением заведомо ложных сведений либо подложных документов.

В Рязанской области во время рейдов установили 14 миграционных нарушений. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские провели внеплановые проверки. Они выезжали на объекты общественного питания, оптовой и розничной торговли, а также на предприятия, оказывающие гостиничные услуги.

Всего установили 14 административных миграционных правонарушений, в том числе правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Также выявлены нарушения, связанные с представлением заведомо ложных сведений либо подложных документов.

Установлено два случая, когда юрлицо не исполнило обязанности по миграционному учету. Выявлен один факт предоставления жилья иностранцу, нарушившему порядок пребывания в России. Зафиксировано четыре случая незаконного привлечения мигрантов к работе.

В полиции заявили, что рейды и проверки продолжаются.