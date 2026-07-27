В Рязанской области пройдет рейд «Встречная полоса»

В понедельник, 27 июля, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области рейд «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. В ГАИ напомнили, что за нарушение могут лишить водительских прав на срок от четырех месяцев до полугода или оштрафовать на 7500 рублей.