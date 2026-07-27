В Рязанской области пройдет рейд по мотоциклистам

В Рязанской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Во время рейда сотрудники полиции будут выявлять нарушения ПДД, допущенные водителями мототранспорта, в том числе случаи управления в состоянии опьянения, без водительских прав, а также эксплуатации незарегистрированных мотоциклов.

В Рязанской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Во время рейда сотрудники полиции будут выявлять нарушения ПДД, допущенные водителями мототранспорта, в том числе случаи управления в состоянии опьянения, без водительских прав, а также эксплуатации незарегистрированных мотоциклов.

Особое внимание инспекторы уделят водителям всех видов мототехники — скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов. Проверки коснутся и несовершеннолетних мотоциклистов.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную экипировку и мотошлемы, не превышать скорость и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.